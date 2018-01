Les 7 moments choc des Golden Globes 2018

3. La volonté du peuple : un certain nombre de parieurs estimaient que le prix du Meilleur acteur dans une série comique ou une comédie musicale reviendrait à Eric McCormack, six fois nominé dans la catégorie avec Will & Grace. Mais la HFPA lui a préféré Aziz Ansari, le scénariste-créateur-réalisateur-producteur-star de Master of None (un maître de beaucoup de choses finalement contrairement au titre de sa série), qui est devenu le premier homme d'Asie du Sud-Est à gagner dans cette catégorie, et aussi le premier à être nominé dans cette catégorie.

"Je ne pensais vraiment pas gagner parce que tous les sites disaient que j'allais perdre", a déclaré l'humoriste pendant son discours. "La seule raison pour laquelle je joue bien dans la série, c'est parce que tout le monde me tient à bout de bras à chaque fois."

En septembre dernier, Lena Waithe, la scénariste et co-star de Master of None est devenue la première femme noire à gagner un Emmy dans la catégorie Meilleure scénario pour une série comique.