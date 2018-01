Nos 3 tendances préférées du tapis rouge des Golden Globes 2018

Tendance No 3 : les bijoux émeraude L'événement de ce soir nous a rappelé la Cité d'Émeraude du Magicien d'Oz vu qu'un certain nombre de stars avaient complété leurs ensembles noirs de pierres précieuses aux tons verts. Catherine Zeta-Jones , Zoë Kravitz et Halle Berry ont choisi des boucles d'oreilles stupéfiantes, tandis qu' Issa Rae a opté pour un long collier qui décorait son décolleté plongeant. Bien que les bijoux vert émeraude soient un classique hollywoodien, on a été agréablement surpris de voir le nombre de stars qui avaient choisi cette couleur.

Tendance No 2 : les dos ouverts Bien que les décolletés plongeants se rapportent généralement au devant de la robe, on a été sidérés de voir le dos de certaines de ces robes. Contrairement aux dos nus, ces robes étaient découpés en V, un changement très flatteur. Par exemple, les lanières de Giuliana Rancic se croisent au milieu du dos. La robe à col montant d' Alicia Vikander comprenait une large ouverture dans le dos rejoignant le col. Et le dos des robes de Nicole Kidman et de Millie Bobbi Brown étaient coupés en V avec du tissu ajouté ressemblant presque à des ailes.

Tendance No 1 : le tailleur Les petites mains étaient très demandées sur le tapis rouge des Golden Globes. Vu que le noir était la couleur de choix sur le tapis rouge, plusieurs femmes ont opté pour des tailleurs... ou, disons, leur version personnelle d'un tailleur traditionnel. Gal Gadot portait une veste courte de tailleur par-dessus sa robe noire classique. Claire Foy portait un costume taillé sur mesure sans chemise sous la veste (une tendance qui se répand). Lena Waithe a opté pour un tissu satiné pour une version plus luxe. Et Christina Hendricks a ajouté un pantalon taillé sur mesure sous sa robe.

Les Golden Globes 2018 ne nous ont pas déçus. En soutien au mouvement #MoiAussi, le noir a inondé le tapis rouge, poussant la coupe des vêtements, les accessoires et les looks beauté à prendre le devant de la scène. Avec l'ajout parfait, les stars hollywoodiens pouvaient alors se démarquer de leurs collègues et lancer de nouvelles modes.

