Golden Globes 2018 : les meilleurs looks beauté

La couleur des lèvres de l'actrice de This Is Us est la star de son look et pourrait être la teinte tendance du printemps.

La star de This Is Us est arrivée aux Golden Globes avec un "bobfro", ou "carré afro" en français, créé par le coiffeur des stars, Vernon Francois. Son but : créer un "style pur et structuré avec une touche d'insolence".

Prenez Zoë Kravitz , magnifique avec sa coupe garçonne. Elle portait un rouge à lèvres flash et des boucles d'oreilles impressionnantes. Sa coupe luisante était signée de sa coiffeuse de longue date, Nikki Nelms . Et son maquillage était signé de la maquilleuse des stars, Lisa Storey : ses lèvres très rouges et son eye-liner dans les tons verts contrastaient parfaitement avec sa robe noire simple mais glamour.

Maintenant que les cérémonies hollywoodiennes sont lancées, les stars interprètent nos tendances beauté préférées à leur manière. Résultat : un tapis rouge rempli de looks à tomber à la renverse qui nous donnent hâte de voir ce que nous réservent les autres cérémonies hollywoodiennes. Vu que la majorité des stars étaient habillées en noir pour soutenir le mouvement Time's Up, les coiffeurs et les maquilleurs ont joué un plus grand rôle que d'habitude pour aider leurs clientes à se démarquer dans la foule. Des coupes originales aux rouges à lèvres éclatants, les looks beauté sur le tapis rouge méritent leur propre prix.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕