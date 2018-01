Golden Globes 2018 : les looks du tapis rouge qui nous obsèdent

En contraste impressionnant avec les robes et les tiares qu'elle porte dans The Crown, le costume Stella McCartney de Claire en avait d'autant plus de puissance.

La star de Get Out a opté pour un smoking noir cendré, des chaussures brillantes et un pin's Time's Up.

La robe Gucci de la star de Cinquante Nuances plus claires était encore plus éblouissante de dos, avec une traîne incrustée de bijoux dont on parle encore.

Le nœud à sequins rend la robe de la star de This Is Us parfaite pour un événement glamour.

La star actrice et mannequin, plus connue pour sa prestation dans l'émission Best Next Top Model d'Allemagne, était une palette de texture, avec des broderies 3D, du tulle et de la fourrure.

Que ce soit sur les lèvres, comme on l'a vu sur Jessica Biel , ou sur une ceinture, comme l'a portée Mandy Moore , les touches de couleur étaient nombreuses. Comme lors de la dernière cérémonie, le métallique était un grand favori. Mais cette fois, on n'en voyait que sur des paillettes ou par petites références (prenez, par exemple la ceinture époustouflante et la traîne scintillante de Dakota Johnson ), au lieu d'avoir un look complet. Les combinaisons, pantalons et looks inspirés de smokings dominaient aussi le tapis rouge.

Le noir était la couleur de la soirée. Les célébrités se sont alliées en soutien au mouvement Time's Up . Bien que la majorité des stars hollywoodiennes savaient que les invitées porteraient la même couleur pour laisser la vedette à cette initiative sociale, les silhouettes originales, les accessoires et les looks beauté ont permis à chaque tenue d'attirer l'attention sur elle. Quelques looks ont réussi à se démarquer grâce à quelques touches colorées et ils méritent aussi nos applaudissements. De ce fait, le tapis rouge nous a offerts des moments épiques qui pourraient devenir nos prédictions mode de 2018.

