Oprah Winfrey a droit à 3 standing ovations aux Golden Globes 2018

Winfrey a connu la gloire grâce à son talk-show The Oprah Winfrey Show qu'elle a présenté pendant 25 ans, jusqu'en 2011, quand elle lança sa propre chaîne câblée, OWN. Elle continue de faire des apparitions à la télévision et présente plusieurs séries sur sa chaîne, comme Oprah's Master Class ou encore Oprah: Where Are They Now?

Elle est également actrice. Elle a fait ses débuts au cinéma dans le film de 1985 de Spielberg, La Couleur pourpre, film pour lequel elle a été nominée comme Meilleure actrice dans un second rôle aux Golden Globes et aux Oscars. On verra bientôt Winfrey dans le film fantastique de Disney, Un Raccourci dans le temps, qui sortira le 14 mars dans les salles françaises.

De plus, Winfrey a son propre magazine, O, the Oprah Magazine, et son site web Oprah.com, dont elle s'est servie récemment pour révéler la liste annuelle de ses cadeaux préférés.