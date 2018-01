Tous les couples sur le tapis rouge des Golden Globes 2018

Quand on parle de couple hollywoodien, on ne peut pas oublier Justin Timberlake et Jessica Biel , et ils ne nous ont pas déçus. Leurs tenues leur allaient comme un gant.

Sterling K. Brown et Ryan Bathe ont sorti le grand jeu cette année. Son smoking pimpant était parfaitement coordonné au tailleur classe de sa chérie. Et sa co-vedette de This Is Us, Justin Hartley , accompagné de son épouse, Chrishell Stause , étaient le vieux glamour hollywoodien incarné.

Les couples hollywoodiens les plus célèbres ont étincelé à la soirée des Golden Globes 2018 ! Toutes les grandes étoiles du cinéma et de la télévision ont brillé de mille feux à la 75e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards et ces couples nous ont donné des frissons.

