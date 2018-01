Justin, à propos du travail acharné de Jessica dans The Sinner : "Je suis très fier d'elle et du travail qu'elle a fourni l'été dernier. Elle rentrait tous les jours à la maison… et je l'aidais à répéter ses dialogues, c'était vraiment sympa."

"J'espère que les gens voient l'élan et l'énergie créés, et le fait qu'on se rassemble à travers tous les milieux et toutes les communautés pour dire que nous méritons de travailler dans un environnement sûr où notre travail est valorisé et où nous pouvons vivre et travailler avec dignité. C'est l'avenir, et nous avons créé un élan, et nous souhaitons inviter tout le monde à nous rejoindre. C'est un mouvement où tout le monde peut trouver son rôle et sa place."

À propos de son soutien à Time's Up : "C'est très important à mes yeux et je pense que c'est le cas pour tout le monde, et nous sommes tous ici solidaires pour dire que c'est fini maintenant (« time's up » dans l'anglais)."

À propos de Gal Gadot dans Wonder Woman : "C'est sympa d'avoir une super-héroïne pour que votre fille puisse dire : « Je veux me déguiser en Wonder Woman. »"

Tarana, à propos du mouvement #MeToo : "Ça vous rend très humble, c'est quelque chose que j'ai commencé par nécessité et que j'estimais nécessaire pour ma communauté et ça s'est développé au fil des ans, mais je ne pensais pas que ça grandirait à ce point. Ce moment est très fort, car nous assistons à une collaboration entre deux mondes qu'on voit rarement ensemble et que certains voudraient voir s'opposer. Donc, c'est un grand moment d'être sur le tapis rouge ce soir."

Alors si vous avez raté le tapis rouge et ces interviews, ne vous en faites pas, on vous fait un récapitulatif des meilleures déclarations ici-même. Découvrez ci-dessous les déclarations les plus encourageantes entendues sur le tapis rouge des Golden Globes 2018 !

Les Golden Globes ont marqué le lancement officiel des remises de prix hollywoodiennes, ce dimanche, à Los Angeles. Mais avant de se rendre dans l'enceinte de l'hôtel, les stars ont foulé le tapis rouge et se sont arrêtées au micro de Giuliana Rancic et Ryan Seacrest pour Le Tapis Rouge Live sur E!. Au cours de ces interviews, les célébrités ont fait des déclarations mémorables et poignantes qu'on tenait à vous faire partager.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕