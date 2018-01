Déjeuner torride entre Laura Dern et son petit ami supposé, Baron Davis

Les photos montrent le couple enlacé en plein baiser passionné. On peut voir l'actrice avec un long manteau et des lunettes de soleil, tandis que Davis, qui tenait le sac de Laura pendant qu'ils s'enlaçaient, portait un pull rouge avec les mots "have a nice day (passez une bonne journée)" écrits dessus.

Laura Dern et Baron Davis ont été photographiés en train de s'embrasser devant l'hôtel Beverly Hills le 20 décembre. L'actrice de 50 ans, star de Big Little Lies, et le basketteur de 38 ans ne cachaient pas leur affection l'un pour l'autre après avoir déjeuné ensemble.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕