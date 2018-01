Katharine McPhee et David Foster s'enlacent à Paris

On a découvert que Katharine et David sortaient ensemble en mai, et une source de E! News a récemment décrit leur relation comme étant "très sérieuse". Notre source nous a expliqués à l'époque que "Katharine a toujours eu le béguin pour David, et elle est heureuse d'afficher leur relation au grand jour".

En plus de visiter les grands monuments parisiens, toujours selon notre source, "ils se sont arrêtés à un coin de rue et se sont enlacés pour se tenir chaud. On aurait dit qu'ils étaient très contents de se retrouver dans une ville aussi romantique".

Bien entendu, ce petit incident n'a pas empêché les tourtereaux de s'enlacer et de s'embrasser en admirant la Tour Eiffel et en prenant des photos. Notre source a ajouté : "Ils ont fait les vitrines des magasins et se sont promenés au Trocadéro et le long de la Seine... Katharine dansait dans les rues et elle était d'humeur très joueuse. David rigolait et semblait prendre plaisir à la regarder."

Le couple inséparable a été photographié en train de profiter d'une promenade romantique dans les rues de Paris le lendemain de Noël, et quand on voit leurs effusions, il est évident que Katharine et David étaient plus que ravis de se retrouver après avoir passé les fêtes chacun de leur côté.

