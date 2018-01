Billie Lourd rend hommage à Carrie Fisher après son voyage en Norvège : "Je t'aime à l'infini"

Carrie Fisher est officiellement décédée de l'apnée du sommeil et d'"autres facteurs indéterminés". Elle a fait un arrêt cardiaque dans un avion qui la transportait de Londres à Los Angeles et elle est décédée un peu plus tard.

"Je veux dédier cette soirée à Carrie, qui me fait un doigt d'honneur depuis le ciel et me dit : « Bordel, Rian, t'as pas intérêt à faire de cette soirée un hommage solennel »", a déclaré Rian en plaisantant, à l'avant-première du film en début de moi. "Alors éclatons-nous tous ce soir pour Carrie."

"Ma maman avait une obsession surnaturelle pour les aurores boréales, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'en voir avec elle", a écrit Billie sur les réseaux sociaux. "On a fait le voyage jusqu'au nord de la Norvège pour voir si on pouvait voir les cieux soulever leur voile sombre et « nous dévoiler leur spectacle éblouissant pour [notre] nos iris peu méritants ». Et ils l'ont fait."

A post shared by Billie Lourd (@praisethelourd) on Dec 27, 2017 at 12:38pm PST

