Le prince Harry interviewe Barack Obama sur Friends, le sport et les sous-vêtements

Et d'ajouter : "On a réussi à en sortir intacts. Notre couple s'est renforcé, on est restés meilleurs amis, nos filles sont devenues des jeunes filles formidables, des jeunes femmes formidables... On sent qu'un travail a été accompli et qu'on a rempli notre tâche tout en préservant notre intégrité, on est restés intègres et on n'a pas fondamentalement changé, et cela est un sentiment très satisfaisant."

"Vous savez, la première chose qui m'est venue en tête en étant assis en face de Michelle, c'était de me dire la chance que j'ai eue de l'avoir eue comme partenaire tout au long de ce procédé", a-t-il déclaré à Harry. "Vous savez, j'ai appris à connaître Michelle assez bien et c'est une personne spectaculaire, drôle et chaleureuse. Ce n'était pas quelqu'un qui avait des penchants naturels pour la politique. Alors, de bien des façons, bien qu'elle ait été la meilleure Première dame du pays qui soit, elle l'a fait en grande partie pour soutenir ma décision de me présenter."

'Boxers or briefs?' Download the full interview with @BarackObama here: https://t.co/1Vvy6h4y7O #r4today pic.twitter.com/GpIUJ0QNYc

Par exemple, quand on lui a demandé si c'était le cinéma ou le bowling à la Maison Blanche qui lui manquaient le plus, le 44e président a répondu : "Le cinéma. On appelle ça une salle de cinéma, mais c'est pas grave." Il a aussi avoué qu'il préférait Rachel à Monica dans Friends et Michael Jordan à Lebron James pour ce qui est des stars de basket-ball.

