Divorce de Kevin McKidd finalisé, la star de Grey's Anatomy devra verser 22 000 $ de pension alimentaire à son ex

Selon les termes du divorce, Kevin et Jane auront chacun une autre maison et se partageront la troisième maison à Malibu à parts égales. De plus, elle gardera sa Chevy Volt de 2014.

De plus, il devra payer 65 096 $ par mois à son épouse et 20 pour cent de son salaire s'il perçoit plus de 3 millions de dollars par an. Une fois que les enfants auront 18 ans, il arrêtera de payer pour les enfants mais devra verser 12 147 $ par mois de plus à son épouse pendant quatre ans.

Ils se partageront la garde de leurs deux enfants et Kevin devra verser 22 440 $ par mois de pension alimentaire pour les enfants, et prendre également l'école privée et les camps de vacances à sa charge.

L'acteur, qui incarne le Dr Owen Hunt dans Grey's Anatomy, et son épouse, Jane Parker , avaient annoncé en juillet 2016 qu'ils comptaient divorcer au bout de 17 ans de mariage. Ils ont deux enfants ensemble, un fils de 17 ans, Joseph , et une fille de 15 ans, Iona . On a ensuite découvert que Jane avait déposé une demande de divorce une semaine auparavant et qu'ils étaient séparés depuis octobre 2015.

