Le prince Harry et Meghan Markle nous éblouissent sur les portraits de fiançailles officiels

Précédemment, Meghan avait dit à Vanity Fair : "On est deux personnes heureuses et amoureuses. On est sortis ensemble discrètement pendant six mois avant que les médias ne le sachent, et je travaillais beaucoup pendant cette période, et la seule chose qui a changé, c'est la perception des gens. Rien chez moi n'avait changé. Je suis la même personne que je suis et je ne me suis jamais définie par ma relation."

"Le couple veut bien sûr que cette journée soit un moment unique de célébration avec leur famille et leurs amis", a dit le secrétaire de communication de Harry le mois dernier. "Ils veulent aussi que la journée permette aux membres du public d'avoir le sentiment de faire partie des festivités, et ils travaillent actuellement sur des idées pour savoir comment accomplir cela. Ce mariage, comme tous les mariages, sera un moment de fun et de joie qui reflètera la personnalité des mariés." De plus, ils "mèneront le processus d'organisation de tous les aspects du mariage".

Une troisième image en noir et blanc a été publiée jeudi matin. "Merci infiniment pour tous les merveilleux commentaires suite à la sortie des photos de fiançailles du prince Harry et de Mlle Meghan Markle. Le couple est très reconnaissant des messages si chaleureux et généreux qu'ils ont reçus pendant une période aussi heureuse de leur vie", a dit un porte-parole du palais de Kensington dans une déclaration, après l'avoir révélée sur Twitter . "Pour vous remercier, ils ont décidé de partager cette photo spontanée du jour de la séance photo directement avec vous tous."

"Un grand merci à Sa Majesté le prince Harry et Mlle Markle de m'avoir permis de prendre leurs portraits de fiançailles officiels", a écrit Alexi sur Instagram . "Non seulement c'était un honneur incroyable, mais aussi un immense privilège d'être invité à partager et témoigner de l'amour de ce jeune couple. Je ne peux pas m'empêcher de sourire quand je regarde les photos que nous avons prises."

