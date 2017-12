Rose McGowan critique Meryl Streep et les actrices qui porteront du noir pour "protester silencieusement'' aux Golden Globes

"Une chose doit être clarifiée. Tout le monde ne savait pas. Harvey soutenait notre travail farouchement, il était exaspérant mais respectueux avec moi dans le travail, et avec beaucoup de gens avec qui il a travaillé. Je ne connaissais pas ses autres méfaits : je ne savais pas qu'il avait signé un accord à l'amiable avec des actrices et des collègues ; je n'étais pas au courant de ses rendez-vous dans sa chambre d'hôtel, sa salle de bain, ou de ses autres actes de coercition indécents", a déclaré Meryl Streep dans son communiqué. "Et si tout le monde savait, je ne crois pas que tous les journalistes d'investigation à Hollywood et les médias généralistes auraient oublié d'en parler pendant des décennies."

De son côté, quelques jours après la sortie de l'enquête choquante du New York Times détaillant plus de 30 ans d'inconduite sexuelle présumée de la part de Weinstein, Meryl Streep avait adressé un communiqué critiquant violemment le producteur hollywoodien, qui nie toutes les accusations de viols, d'agressions sexuelles ou de comportements sexuels abusifs, au Huffington Post via son attaché de presse de longue date : "Les informations honteuses concernant Harvey Weinstein consternent ceux d'entre nous qu'il a défendus et ceux dont il a soutenu les grandes causes. Les femmes courageuses qui ont élevé leur voix pour exposer ces abus sont nos héros."

Actresses, like Meryl Streep, who happily worked for The Pig Monster, are wearing black @GoldenGlobes in a silent protest. YOUR SILENCE is THE problem. You?ll accept a fake award breathlessly & affect no real change. I despise your hypocrisy. Maybe you should all wear Marchesa.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕