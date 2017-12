Star Wars : Épisode IX : tout ce qu'on sait jusqu'à présent

La réponse la plus courte, c'est que... personne n'en est sûr pour l'instant. Les personnages de Boyega, Driver et Ridley seront au centre de l'histoire, bien évidemment, et c'est dur d'imaginer une fin sans Anthony Daniels dans le rôle de C-3PO, Domhnall Gleeson en général Hux, Oscar Isaac jouant Poe Dameron, Lupita Nyong'o en Maz Kanata, Joonas Suotamo en Chewbacca, Kelly Marie Tran en Rose Tico et Jimmy Vee en R2-D2. Benicio Del Toro reviendra-t-il dans le rôle du DJ ? Le mystère reste entier. Plusieurs personnages, dont le capitaine Phasma ( Gwendoline Christie ), le vice-amiral Amilyn Holdo ( Laura Dern ), l'amiral Ackbar ( Timothy D. Rose ) et le leader suprême Snoke ( Andy Serkis ), viennent d'être tués, alors il est peu probable qu'ils reviennent. Mais c'est de Star Wars qu'on parle, alors qui sait ce que J.J. Abrams nous prépare ?

Le film Épisode IX ne sera pas forcément la fin du voyage pour de nouveaux personnages comme Finn ( John Boyega ) et Rey ( Daisy Ridley ). "On discute, on est en train de parler des dix prochaines années de Star Wars. On est en train d'évaluer où ça pourrait nous mener, d'un point de vue narratif", a déclaré Kennedy dans The Star Wars Show en novembre 2017. Mais elle est aussi impatiente de se diversifier. "On examine aussi la possibilité de travailler avec des gens qui aimeraient pénétrer dans le monde de Star Wars et nous emmener dans des endroits où on n'est pas encore allés", a-t-elle déclaré. "C'est exaltant parce que c'est une galaxie vaste et lointaine, très lointaine."

"Si l'histoire s'y prête, on le fera sans hésiter", a déclaré Kennedy sur la suite de l'épopée. "Si cela inspire de nouvelles idées, on se dirigera sûrement dans cette direction. On ne le sait pas encore."

Luke décède à la fin Des Derniers Jedi, mais il pourrait revenir en fantôme comme Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Yoda l'ont fait dans les films précédents. Maintenant que Leia n'est plus là, il ne reste que Kylo Ren ( Adam Driver ), qui préférerait de toute évidence oublier ses origines. "J'imagine qu'il y aura d'autres films après le neuvième", a promis Kennedy à Fandango en avril 2017. "Que l'on continue ou pas la saga Skywalker... Vous savez, [le créateur de la saga, George Lucas ] a toujours eu neuf films en tête, et on est justement en négociations pour savoir si on va continuer après ça."

Lucasfilm et Trevorrow se sont "mutuellement" séparés en septembre 2017. Peu après, J.J. Abrams — qui a écrit et réalisé Star Wars : Le Réveil de la Force en 2015 — a repris les rênes . "Je n'avais aucune intention de revenir", a-t-il déclaré. "Mais quand l'opportunité se présente à vous de finir une histoire qui avait commencé avec ces nouveaux personnages, de raconter le dernier chapitre de leur histoire, je me suis dit que c'était l'occasion de le faire en allant encore plus loin et de faire encore mieux que dans le VII." Abrams et le scénariste Chris Terrio se sont attelés à écrire le nouveau scénario depuis. Compte tenu du nombre de pions à bouger, le tournage du film Épisode IX a été repoussé à juin 2018.

Fisher a terminé de tourner Les Derniers Jedi à l'été 2016, quelques mois avant son décès soudain . "Elle s'éclatait", a déclaré la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy , par la suite à Vanity Fair . "Dès qu'on a fini, elle m'a attrapée et m'a dit : « J'ai intérêt à avoir la vedette dans le IX ! » parce que [ Harrison Ford ] était mis en avant dans le VII et Mark est mis en avant dans le VIII. Elle pensait que le suivant devait être son film. Et ça aurait été le cas." Le réalisateur Colin Trevorrow a rencontré Kennedy en janvier 2017 pour parler des scénarios possibles suite à son décès. Lucasfilm a déclaré qu'ils ne créeraient pas une version numérique de la princesse Leia dans les prochains films, comme cela a été fait dans une scène clé du film de 2106, Rogue One: A Star Wars Story.

Star Wars : Les Derniers Jedi a amassé la somme impressionnante de 45 millions de dollars dès sa sortie, jeudi soir, et on s'attend à ce qu'il cumule dans les 200 millions de dollars, c'est donc le film qui a fait le plus d'entrées dès sa sortie en 2017. Les fans impatients de revoir Luke Skywalker ( Mark Hamill ) et feu la princesse Leia ( Carrie Fisher ) n'ont pas été déçus, mais une fois arrivés à la fin, ils ont dû se demander : "Que va-t-il arriver ensuite ?" Alors, E! News vous fait un récapitulatif des informations que l'on connaît jusqu'ici sur Star Wars : Épisode IX.

