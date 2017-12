Le prince Harry et Meghan Markle annoncent la date de leur mariage : le 19 mai 2018

Le 28 novembre, le palais de Kensington a annoncé que Meghan avait choisi un lieu de mariage et qu'elle se marierait au mois de mai. Depuis 1863, la chapelle du XIVe siècle a accueilli un certain nombre de mariages royaux sous son toit. En 2015, après une cérémonie civile, l'union du Prince Charles et de Camilla Parker-Bowles a été bénie là-bas. La famille royale paiera pour le mariage de Harry et de Meghan.

Clarence House a annoncé le 27 novembre que Harry avait demandé la main de Meghan en début de mois, après avoir obtenu l'accord des parents de sa chérie. "On passait une soirée paisible. On faisait rôtir du poulet", a déclaré l'ex-actrice de Suits : avocats sur mesure dans une interview à la BBC. "C'était une surprise incroyable et c'était vraiment très adorable, et naturel et très romantique. Il s'est mis à genoux."

