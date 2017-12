Les snobés et les surprises des nominations ciné aux Golden Globes 2018 : Wonder Woman, Jordan Peele et les autres

Christopher Plummer : la nomination de l'acteur est un peu inattendue quand on sait qu'il a remplacé l'ancien acteur principal , Kevin Spacey , à la dernière minute, laissant quelques semaines pour tourner de nouvelles scènes avant la sortie du film Tout l'argent du monde le 27 décembre. Inutile de dire que cette nomination dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle est d'autant plus impressionnante pour Christopher Plummer.

Jordan Peele : le réalisateur et scénariste de Get Out n'a pas été retenu pour son film très apprécié, malgré le fait que son œuvre ait reçu une nomination dans la catégorie Meilleure comédie ou comédie musicale et que son acteur principal, Daniel Kaluuya , ait été nominé dans la catégorie Meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale.

Parmi les nominés, on retrouve Meryl Streep et Tom Hanks , les acteurs de Pentagon Papers, la nouvelle star de Call Me By Your Name Timothée Chalamet , et Allison Janney et Margot Robbie , le duo mère-fille dans Moi, Tonya. Cependant, parmi la pléthore de grands noms, certains absents étaient assez inattendus.

