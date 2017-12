Rosario Dawson et Eric Andre se séparent

Rosario a ajouté : "J'aurais aimé davantage mettre en pratique ce que j'ai appris lors de mon expérience de mort imminente, mais tout ça redevient un concept à mesure qu'on est pris par le travail et le quotidien. La vie a une manière de vous rappeler encore et encore ce qui est important et qui est important."

"Il s'en passe des choses en un an... Ce week-end, cela fait un an que j'ai dû me faire opérer en urgence pour arrêter une hémorragie suite à un kyste rompu sur un ovaire", a-t-elle écrit pour accompagner un selfie à l'hôpital. "C'était la première fois que j'ai dit à @ericfuckingandre que je l'aimais (et vraiment pas la dernière). Je le remercie de s'être occupé de moi ainsi que les médecins, les infirmières et tout le personnel du Desert Regional Medical Center."

A post shared by rosariodawson (@rosariodawson) on Sep 5, 2017 at 6:24pm PDT

Heureusement, la star de Daredevil et l'humoriste, qui ont avoué être en couple à la Saint-Valentin cette année, restent en bons termes. Notre source explique : "Rosario et Eric se sont séparés. Ils sont toujours amis et souhaitent le meilleur à l'autre. Ils ont passé de très bons moments ensemble cette année en tant que couple."

