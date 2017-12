Kaley Cuoco est fiancée ! Découvrez la demande en mariage émouvante de Karl Cook

"Et je suis on ne peut plus heureuse. C'est comme si j'avais vu la lumière."

En revenant sur son mariage d'un an au tennisman Ryan Sweeting , qui s'est terminé en 2015 , l'actrice a ajouté : "J'attendais la bonne relation. Je savais qu'elle arrivait. On traverse tous ces épreuves, mais beaucoup de gens ne voient pas la vie privée des autres. Beaucoup de gens traversent ces moments seuls et je suis heureuse de m'en être sortie."

"On s'est rencontrés à un concours hippique. J'ai fini par trouver mon passionné de chevaux. Je sais. C'était écrit", a-t-elle dit très admirative aux présentatrices de l'émission. "C'est un super cavalier. Un cavalier et un sauteur. Un superbe cavalier et un super homme. Nous partageons la même passion pour les chevaux, les chiens et tout ça. Et c'est fantastique. Vraiment génial."

A post shared by Karl Cook (@mrtankcook) on Nov 30, 2017 at 7:30pm PST

"Après son mariage et ses autres relations amoureuses, celle-ci est définitivement différente", a ajouté notre source proche de Kaley : "Elle adore son sens de l'humour et il fait ressortir le meilleur chez elle. Elle lui fait entièrement confiance et après avoir été déçue par le passé, elle apprécie son authenticité. Leur couple est là pour durer, mais elle ignore ce que l'avenir leur réserve. Ils sont vraiment amoureux et heureux ensemble."

A post shared by Karl Cook (@mrtankcook) on Nov 30, 2017 at 7:05pm PST

