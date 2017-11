Meghan Markle et le prince Harry sont fiancés

Quelques semaines plus tard, le couple a fait sa première apparition ensemble en public . Le prince et l'actrice sont arrivés main dans la main pour assister au match de tennis en fauteuil roulant entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie lors des Jeux paralympiques Invictus à Toronto.

Bien qu'ils n'aient pas passé Noël ensemble en 2016, ils ont fêté l'arrivée de 2017 à Londres, avant de partir en vacances en Norvège , pour y admirer des baleines et tenter de voir des aurores boréales. Le monde ignorait à ce moment-là qu'il allait voir Harry et Meghan très souvent cette année. En février, leur romance est devenue un peu plus publique puisqu'ils se sont laissé photographier main dans la main après un dîner à Soho House.

Bien qu'ils soient séparés par un océan et un fuseau horaire, le rouquin royal et la star américaine se voient aussi souvent que leur emploi du temps surchargé le leur permet. Avant Thanksgiving 2016, Meghan se serait rendue à Nottingham Cottage dans le palais de Kensington pour rester avec son homme et, après les fêtes, le prince a fait une tournée dans les Caraïbes avant de s'arrêter brièvement à Toronto pour voir sa petite amie.

"Il n'a pas été aussi heureux depuis de nombreuses années", a expliqué une source proche du prince au Sunday Express . "Il est dans une période très détendue de sa vie et Meghan est arrivée au bon moment. Ils vivent une semaine après l'autre et passent du bon temps ensemble, mais on peut dire qu'ils adorent se voir et qu'il y a une vraie alchimie entre eux."

Si la star américaine et le prince britannique pouvaient sembler éloignés sur le papier, leurs passions communes pour les relations étrangères, le militantisme et l'intérêt public ont permis à leur histoire de trouver un ancrage solide. Quand le monde a appris qu'ils étaient ensemble, leur relation était déjà "sérieuse". Une source reconnaissait que "Meghan estimerait que c'est sérieux, et les deux parties pensent de la même manière".

Mais le prince Harry n'a pas vraiment apprécié le "harcèlement" soudain et incessant dont a fait preuve sa compagne et n'a pas hésité à la défendre via une déclaration officielle provenant du palais de Kensington .

Le Prince Harry s'est fiancé à Meghan Markle , c'est ce qu'a annoncé Clarence House mardi. Harry, 33 ans, a demandé en mariage l'actrice américaine de 36 ans, un an et demi après le début de leur relation secrète. Ils se sont fiancés à Londres plus tôt ce mois-ci.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕