Jennifer Hudson et David Otunga rompent, la chanteuse obtient une injonction restrictive à l’encontre de son ex

"On aimerait en avoir un autre de chaque", avait reconnu David Otunge. Jennifer Hudson avait ajouté : "C'est la première partie de mon rêve et de mon but."

Et lors d'une interview avec Oprah Winfrey dans Oprah's Next Chapter, le couple n'avait pu s'empêcher de se montrer affectueux et d'exprimer son désir d'avoir d'autres enfants.

Après avoir assisté au mariage de Ciara et Russell Wilson en Italie, l'actrice oscarisée avait admis que cette cérémonie lui avait fait penser à ce que pourrait donner la sienne. "Évidemment j'y ai pensé", avait -t-elle reconnu au magazine Essence en août 2016. "Après avoir été au mariage de Ciara, je me suis dit : « Je ne sais pas. Ça m'a un peu inspirée. J'ai adoré sa robe. Elle était magnifique ». Alors j'ai pensé : « OK, tous mes amis et mes pairs sont mariés désormais. » Vous voyez ce que je veux dire ?"

Les fans du couple se souviennent quand l'ancien champion de lutte a demandé en mariage Jennifer en septembre 2008, moins d'un an après leur rencontre. Et si les tourtereaux parlaient rarement de mariage, ils semblaient former un duo solide à Hollywood.

"David Otunga a essayé de négocier les termes d'un accord parental à l'amiable avec Mme Hudson depuis déjà quelques semaines. Cependant, quand il est apparu clair à Mme Hudson que M. Otunga allait obtenir la garde de l'enfant, M. Otunga étant le principal pourvoyeur de l'enfant pendant que Mme Hudson poursuit sa carrière à travers le monde, Mme Hudson a décidé de déposer une demande de protection non fondée, afin d'obtenir un avantage dans ce litige autour de la garde de leur enfant", a expliqué Tracy Rizzo. "Compte tenu de la carrière de M. Otunga dans la WWE, Mme Hudson s'est sentie capable de donner une performance digne d'une récompense pour se dépeindre comme une victime. M. Otunga n'a jamais abusé ou harcelé Mme Hudson ou leur fils, et il est malheureux, surtout dans le contexte actuel, qu'elle se sente obligée de faire de telles fausses allégations à son encontre. M. Otunga a hâte de se rendre au tribunal et de recevoir la garde de leur enfant."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕