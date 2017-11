Serena Williams vient d’épouser Alexis Ohanian

Et ça se voit ! On a hâte de voir la suite pour Serena et Alexis.

Notre source a ajouté : "Son fiancé est l'homme le plus gentil qui soit. Il est très amoureux de Serena et il la soutient beaucoup, en tant que jeune papa et en tant que compagnon. C'est un homme très occupé, mais il fait de Serena sa priorité en toutes circonstances."

"Serena va on ne peut mieux", a expliqué une source à E! News, juste après la naissance de sa fille. "Elle se sent très bien et être maman pour la première fois la rend radieuse. Sa petite fille est belle et en bonne santé."

Comme l'a expliqué Serena, 35 ans, à Vanity Fair : "Si vous m'aviez dit en octobre ou novembre dernier que j'aurais un bébé, que je ne serais pas simplement enceinte mais que j'allais avoir un bébé, je me serais dit que vous étiez le roi des menteurs. C'est un peu mon état d'esprit du moment. Tout arrive plus tôt que prévu, et tout va très vite."

À la surprise des fans qui ignoraient tout de leur romance discrète, Alexis a demandé Serena en mariage en décembre 2016, à la même table où ils s'étaient rencontrés un an et demi plus tôt. Une source a expliqué à E! News qu'à l'époque, les amis de la championne et sa famille n'avaient "jamais vu Serena aussi heureuse avec un homme. Ça peut sembler ringard, mais ce fut le coup de foudre immédiat".

Quant à M. et Mme. Ohanian, leur histoire d'amour a commencé en mai 2015, quand Alexis s'est assis à une table près de Serena et ses amis dans un hôtel de Rome. Ils ont tenté de convaincre Alexis de partir en lui expliquant qu'il y avait un rat sous sa chaise, mais le magnat des nouvelles technologies est resté impassible, et Serena lui a demandé de rejoindre son groupe pour le petit-déjeuner.

La star de tennis vient de se marier avec Alexis Ohanian , son compagnon depuis deux ans et cofondateur de Reddit, devant leurs familles et leurs amis les plus proches, confirment des sources proches à E! News. Parmi la liste des invités prestigieux, on retrouve la sœur de Serena, Venus Williams , Ciara , Russell Wilson , ou encore La La Anthony .

