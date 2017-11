Paz de la Huerta accuse Harvey Weinstein de l’avoir violée deux fois

"Un procureur chevronné spécialiste des crimes sexuels a été dépêché sur cette affaire, et notre bureau travaille en collaboration avec la police de New York, depuis la révélation de nouvelles allégations", a confirmé à E! News Joan Vollero , directeur de la communication du procureur de Manhattan, Cyrus Vance, Jr. "Comme il s'agit d'une enquête en cours, nous n'en dirons pas plus."

De nombreuses femmes accusent Weinstein de comportements sexuels abusifs, d'agressions et de viol depuis les premières allégations faites à son encontre de la part de plusieurs actrices publiées dans le New York Times et le New Yorker en octobre.

Au cours d'une interview téléphonique pour Vanity Fair , l'actrice de Boardwalk Empire a expliqué avoir rencontré Weinstein pour la première fois quand elle avait 14 ans sur le tournage de L'Œuvre de Dieu, la part du Diable pour Miramax Films. Paz de la Huerta a expliqué que Weinstein lui aurait envoyé des livres de science-fiction en lui suggérant un rôle quand elle avait 21 ans. Cinq ans plus tard environ, l'actrice et le producteur se seraient rencontrés par hasard au bar Top of the Standard à New York.

"Nous sommes en contact avec la victime depuis le 25 octobre", a déclaré Robert Boyce. "Nous avons reçu un coup de téléphone et nous lui avons parlé. Elle a raconté une histoire crédible et détaillée. Nous avons alors commencé à réunir des informations pour corroborer ses dires. Les faits se sont produits il y a plusieurs années et nous avons trouvé des preuves corroborant sa version. Nous avons immédiatement contacté le procureur de New York pour commencer à travailler avec lui. Nous sommes en présence d'une véritable affaire. Nous sommes satisfaits de la direction que prend l'enquête. M. Weinstein n'est pas dans l'État. Nous aurions besoin d'un mandat d'arrêt à son encontre. Pour le moment, nous collectons des preuves et ce tous les jours."

"De concert avec notre cliente Paz de la Huerta, nous avons aidé la police de New York et le bureau du procureur du comté de New York dans leurs efforts pour constituer un dossier", peut-on lire. "Au moment où Mme de la Huerta a déposé sa plainte le 25 octobre, nous avons déterminé qu'elle avait suffisamment de preuves pour qu'une plainte pénale ait de grandes chances d'aboutir."

