Will Smith et Jada Pinkett Smith donnent 5 millions de dollars à Tyrese Gibson qui se bat pour la garde de sa fille

En réponse à cela, Tyrese Gibson a déclaré dans un communiqué adressé à E! News : "Après avoir travaillé durement pendant 9 ans pour élever à deux notre enfant, je suis déçu d'apprendre que la mère de ma fille prononce d'horribles et fausses accusations à mon encontre dans une manœuvre honteuse pour ruiner nos efforts d'éducation à deux. Il n'y a rien dans ce monde que j'aime plus que ma fille, et je ne ferais jamais rien contre son bien-être et son bonheur. Élever un enfant à deux est difficile et c'est malheureux que votre partenaire essaie de saboter la situation avec des mensonges blessants et un comportement irrationnel."

"Parfois, tout ce qu'il vous faut, c'est un coup de fil........... Sachez que Dieu est le plus grand...... Ils ne veulent rien en retour..... Ils m'ont dit d'y aller mollo.... C'est bon de savoir qu'il y a encore des gens sincères et gentils sur cette planète", a écrit la star sur la Toile. "Jada-Pinkett-Smith et WILL SMITH mon héros..... Non seulement ton cœur bat pour Shayla...... mais il bat pour le monde entier....... On t'aime et on t'apprécie plus que tu ne l'imagines..."

D'après une source, Will Smith est vraiment "quelqu'un qui a les pieds sur terre", prêt à venir en aide à ses amis célèbres peu importe le prix. "Will et Tyrese sont vraiment des amis très proches", a ajouté la source. "Will est le genre de personne qui est toujours là pour ses amis et sa famille. Will est généreux. Même si c'était sa dernière pièce, il la donnerait pour aider quelqu'un."

"Vous m'avez demandé de ne plus aller sur le Net maintenant que les frais juridiques pour ma fille seront payés ! Je vais écouter... Les Smith et toute leur famille ont toujours été là pour les Gibson. Oncle Will, tu es vraiment un oncle."

