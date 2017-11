Meryl Streep explique que l’ancienne interview à propos de Dustin Hoffman n’est pas ''exacte"

"J'ai le plus grand respect pour les femmes et je me sens très mal à l'idée que quelque chose que j'aie pu faire ait pu la mettre mal à l'aise. Je suis désolé. Ça ne reflète pas qui je suis", a expliqué Dustin Hoffman au Hollywood Reporter en réponse aux accusations portées contre lui.

Meryl Streep n'est pas encore revenue sur son interview passée, cependant, elle a publié un communiqué de presse à propos de Weinstein au Huffington Post via son agent de longue date, en expliquant : "Les informations scandaleuses concernant Harvey Weinstein consternent ceux d'entre nous dont il a défendu le travail et ceux dont il a soutenu les causes justes. Les femmes intrépides qui se sont fait entendre pour dénoncer ses abus sont nos héros."

Au cours de la fameuse interview de 1979, la grande actrice a parlé de son audition pour une pièce dirigée par Dustin Hoffman. Elle a décrit leur rencontre à cette occasion ainsi : "Il est venu vers moi et m'a dit : « Je suis Dustin—rot—Hoffman », et il a mis sa main sur ma poitrine. « Quel porc », je me suis dit."

