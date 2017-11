Le tournage de House of Cards est suspendu indéfiniment pour "évaluer la situation actuelle"

Netflix et MRC ont annoncé lundi 30 octobre être "profondément troublés par la nouvelle d'hier soir concernant Kevin Spacey. En réponse aux allégations d'hier soir, les dirigeants des deux sociétés sont arrivés à Baltimore cet après-midi pour rencontrer les acteurs et l'équipe de tournage, afin de s'assurer qu'ils se sentent en sécurité et soutenus. Comme c'était déjà prévu, Kevin Spacey n'est pas sur le tournage en ce moment".

"MRC et Netflix ont décidé de suspendre la production de la saison 6 de House of Cards, jusqu'à nouvel ordre, pour nous permettre d'avoir le temps d'évaluer la situation actuelle et de répondre aux préoccupations éventuelles des acteurs et de l'équipe", ont expliqué les deux sociétés dans un communiqué commun adressé à E! News.

House of Cards marque une pause. Dans un communiqué de presse, Netflix et la société de production Media Rights Capital viennent d'annoncer que la production de la sixième et dernière saison de la série avec Kevin Spacey et Robin Wright était suspendue indéfiniment.

MISE À JOUR : la pause de la production de House of Cards va être prolongée d'au moins deux semaines, une mise à jour sur la situation sera alors fournie, c'est ce que The Hollywood Reporter a annoncé, citant une lettre que des producteurs du studio Media Rights Capital ont envoyée aux acteurs et à l'équipe technique et qui a été communiquée aux médias.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕