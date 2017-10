Kim Cattrall parle de ses co-stars de Sex and the City : "Nous n’avons jamais été amies"

"Ce n'est pas une question de plus d'argent, ou d'avoir plus de scènes, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est une décision claire, une décision forte dans ma vie, de mettre un terme à un chapitre et d'en commencer un autre", a-t-elle ajouté, pour expliquer son choix. "J'ai 61 ans. C'est maintenant. Les autres filles ont dix ans de moins que moi, et c'est leur choix."

"Je me souviens clairement avoir pris ma décision, et en décembre dernier, j'ai reçu un coup de téléphone à ce sujet et ma réponse a été un simple « merci, mais non »", a-t-elle précisé à Piers Morgan. "Alors subir maintenant des critiques négatives à propos de quelque chose auquel je dis « non » depuis près d'un an et entendre que je suis impossible ou une diva... Et c'est là que je mets devant le fait accompli les gens de Sex and the City et particulièrement Sarah Jessica Parker qui aurait pu être plus gentille. Je pense vraiment qu'elle aurait pu être plus gentille."

D'après l'actrice récompensée par un Golden Globe, leurs vies se sont séparées une fois la série terminée. "Elles ont toutes des enfants, et j'ai dix ans de plus, et depuis la fin de la série, je passe la majorité de mon temps en dehors de New York, donc je ne les vois pas", a-t-elle reconnu. "Le point que nous avions en commun était la série, et elle est terminée."

