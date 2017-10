Shakira nous fait découvrir ses célèbres pas de danse pour sa tournée mondiale El Dorado

"Elle en fait deux dans la même journée, deux fois par semaine, et les trois autres jours, elle fait du sport une fois par jour", a expliqué Anna Kaiser. "Ça a été un peu plus dur de faire deux séances d'entraînement tous les deux jours avec nos sessions entraînement Skype à cause du décalage horaire. Quand j'étais là-bas, on en a fait deux par jour pendant un mois. Depuis, elle a perdu beaucoup de poids, et maintenant, on s'assure de travailler l'endurance et la force."

A post shared by Shakira (@shakira) on Oct 11, 2017 at 12:08pm PDT

De ses séances d'entraînement à ses réunions, ses sessions de chant et ses répétitions de chorégraphie, on découvre tout ce qu'une tournée mondiale nécessite. À présent, l'interprète de "Me Enamoré" nous dévoile quelques-uns de ses célèbres pas de danse qui apparaîtront dans son spectacle.

A post shared by Shakira (@shakira) on Oct 19, 2017 at 1:43pm PDT

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕