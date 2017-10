Matthew Morrison et sa femme Renee parents de leur premier enfant

A post shared by R?E?N?E?E? M? M?O?R?R?I?S?O?N? (@reneemmorrison) on Oct 7, 2017 at 5:54pm PDT

"Parfois, avant de monter sur scène, je suis peut-être nerveux, je transpire des mains, ma bouche s'assèche", a-t-il avancé. "Mais une fois sur scène, tout ça disparaît. Je suis concentré sur ma performance, je suis présent et j'ai l'esprit clair. C'est ainsi que je vois la paternité ; présent, proactif et plus inspiré que jamais."

"J'avoue, j'ai toujours pensé devenir père un jour, mais je n'y avais jamais pensé plus que ça", a-t-il écrit. "Je vois beaucoup de futurs pères (et de père d'enfants en bas âge) qui ne connaissent pas leur rôle. Ils sont timides, effrayés et essaient de ne pas s'impliquer. Ça ne me semble pas être très fun."

"Je suis aux anges, Revel... mon paradis sur terre... pour te donner la vie, te tenir dans mes bras, pour te réconforter, te nourrir avec mon corps. Je ne peux exprimer comme il se doit mon immense gratitude que tu m'aies choisie pour être ta maman !", a écrit Renee. "Mon Revel James Makai Morrison, je promets de te chérir, de te rappeler constamment que tu mérites l'amour et l'appartenance, de t'enseigner la compassion et la bonté. Je te respecterai et vivrai chaque moment avec compréhension et patience. Je te promets un amour inconditionnel pour toujours, mon bébé ange... mon petit brailleur."

"Aie confiance en nous pour toujours te guider et de protéger", a ajouté l'acteur. "Pour poser les rails pour que ton petit train avance sans problème à travers le monde. Tu auras tous les outils pour te développer ! On t'aime, et on est très reconnaissants de ton arrivée ! L'aventure ne fait que commencer..."

"À mon nouveau-né, Revel James Makai Morrison : ton père et ta mère vont bien s'occuper de toi !!", a écrit Matthew sur Instagram dimanche, pour accompagner une photo en noir et blanc de son fils et lui se faisant un check.

