Katie Lowes de Scandal et son mari, Adam Shapiro, viennent d’avoir un petit Albee

Katie a ajouté : "Je me suis dit : « Je n'ai aucune excuse et je ne peux pas me plaindre d'avoir les pieds gonflés. »"

Il s'avère que le personnage de la nouvelle maman dans Scandal est aussi enceinte cette saison, et comme elle l'a expliqué à E! News, sa co-vedette Kerry Washington a été "la plus grande inspiration et un modèle à suivre en matière de maman badass qui travaille".

A post shared by Katie Lowes (@ktqlowes) on Oct 5, 2017 at 5:55pm PDT

Et pour rendre le tout encore plus craquant, Katie et Adam ont laissé leur nouveau-né " live tweeter " l'épisode en compagnie des acteurs, ce qui, au final, a donné lieu, comme on pouvait s'y attendre, à beaucoup de babillage .

"Le premier #Scandal pour bébé jeudi ‪!", a ajouté Katie Lowes pour accompagner une adorable photo des pieds de son fils entourés d'objets symboliques d'Olivia Pop comme du pop-corn et un verre de vin. "@shappyshaps et moi sommes enchantés d'accueillir Albee Shapiro dans notre famille ! Nous sommes heureux et en bonne santé ! #BébéGladiateur"

