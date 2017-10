Pauley Perrette quitte NCIS : enquêtes spéciales après la saison 15

Dans la série, on retrouve actuellement Mark Harmon , Sean Murray , Emily Wickersham , Wilmer Valderrama , Maria Bello , Brian Dietzen , Duane Henry , Rocky Carroll et David McCallum . On a précédemment fait nos adieux à Michael Weatherly , membre de la distribution de longue date, qui a ensuite joué dans Bull de CBS, et à Cote de Pablo . Jennifer Esposito est apparue dans une saison l'an dernier.

"Nous savons depuis un certain temps que ce sera la dernière saison de Pauley dans « NCIS : enquêtes spéciales » et nous prévoyons des adieux très spéciaux", ont-ils dit. "Depuis le premier jour, elle a apporté une passion incroyable et une spécificité à son rôle. Abby est un personnage qui inspire des millions de fans dans le monde entier, et nous tous à « NCIS : enquêtes spéciales » sommes reconnaissants envers Pauley de l'avoir incarné."

"Pauley est un membre précieux de NCIS : enquêtes spéciales et de la famille CBS depuis plus de 15 ans", a dit CBS dans une déclaration. "Il n'est jamais facile de dire adieu à une actrice et un personnage qu'on adore, mais nous respectons sa décision de partir à la fin de la saison. Nous sommes reconnaissants envers Pauley pour toutes ses contributions à la série et d'avoir fait d'Abby un des personnages les plus uniques du petit écran."

So it is true that I am leaving NCIS... There have been all kinds of false rumors as to why (NO I DON'T HAVE A SKIN CARE LINE... pic.twitter.com/gugM2a2ckT

"Alors il est vrai que je quitte NCIS : enquêtes spéciales après cette saison. Il y a eu toutes sortes de fausses histoires sur la raison (NON JE N'AI PAS DE LIGNE DE SOIN POUR LA PEAU ET NON MA CHAÎNE ET MA SÉRIE NE SONT PAS FÂCHÉES APRÈS MOI !)", a-t-elle écrit dans un mot posté sur Twitter. "C'était une décision prise l'an dernier. J'espère que tout le monde aimera et profitera d'Abby non seulement pour le restant de cette saison, mais pour tout ce qu'elle nous a donné pendant 16 ans. Tout l'amour, le rire, l'inspiration... Je l'aime autant que vous."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕