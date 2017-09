Frank Vincent, l’acteur des Soprano, s’éteint à l’âge de 78 ans

Le réalisateur John Gallagher , qui a travaillé avec l'acteur dans Street hunter, The Deli et Animal Room, a également annoncé la triste nouvelle sur sa page Facebook, rédigeant un hommage long et touchant à l'égard de l'acteur, qui a travaillé plus de 40 ans dans l'industrie du divertissement.

Une autre disparition bouleversante. Mon bon ami et collègue de 30 ans, Frank Vincent, vient de nous quitter. Je me rappelle très bien la première fois où je l'ai vu. C'était à l'écran du Sutton Theatre dans RAGING BULL (1980). Qui était ce mec qui jouait Salvy ? Pour moi, une star était née. En 1987, je mangeais chez Patrissy's à Little Italy avec ma petite amie et il était là. Elle avait travaillé avec lui dans RAGING BULL et elle nous a présentés. Je lui ai marmonné que j'étais réalisateur et que j'adorerais travailler avec lui […]

Outre le fait d'avoir joué l'ennemi juré de Tony Soprano, Phil Leotardo, le dur à cuire du grand écran et du petit écran est également connu pour ses nombreux rôles de mafieux dans plusieurs films de Martin Scorsese , y compris Casino et Raging Bull, et pour son interprétation de Billy Batts dans Les affranchis. C'est dans ce film oscarisé qu'il a prononcé sa célèbre réplique : "Bon, tu vas la chercher ta boîte à cirage, oui ou merde ?!"

