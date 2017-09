Rebel Wilson gagne son procès de diffamation contre un éditeur : "J'ai dû me défendre"

"Je viens d'avoir une victoire écrasante dans mon procès de diffamation en Australie x merci à toute ma famille, mes amis et fans ! J'ai dû me défendre. Je devais tenir tête à un tyran, une société médiatique, Bauer Media Group, qui m'a attaquée délibérément en mai 2015 avec une série d'articles faux et sinistres", a-t-elle écrit sur Instagram. "Bien trop souvent, les tabloïdes et les « journalistes » qui travaillent pour eux n'ont aucune éthique professionnelle. Bien trop souvent, leur conduite ne peut être décrite que comme honteuse et répugnante !"

A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson) on Jun 14, 2017 at 11:52pm PDT

Pendant le procès, Wilson et ses avocats ont avancé que les articles, qui l'accusaient de mentir sur son âge, son nom et d'autres détails personnels de son éducation, étaient faux et qu'ils ont endommagé sa réputation. Elle a aussi avancé que les articles lui avaient fait perdre deux rôles.

