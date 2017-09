Justin Bieber, George Clooney, Beyoncé et d'autres stars soutiennent "Hand in Hand" pour les victimes d'ouragans

Pendant l'émission d'une heure, Stevie Wonder , Tori Kelly , Luis Fonsi , Usher et Blake Shelton ont chanté pour les téléspectateurs. Apple a fait un don de 5 millions de dollars et a promis de doubler les dons faits par ses employés.

"Les personnes âgées ont besoin de fauteuils roulants, les enfants ont besoin de livres et de jouets pour pouvoir continuer de rêver", a partagé Beyoncé dans un message vidéo. "Les catastrophes naturelles ne font pas de discrimination. Elles ne voient pas si on est émigré, noir, blanc, hispanique, asiatique, juif, musulman, riche ou pauvre. Que vous soyez du tiers-monde ou de River Oaks, on est tous dans le même bateau."

Diffusé en direct sur toutes les grandes chaînes de Nashville, Los Angeles, New York et du Texas, l'évènement caritatif a permis de lever plus de 14 milions de dollars en une heure. Et, oui, ce n'est que le début.

Mardi soir, les plus grands noms du cinéma, de la télé, du sport et de la musique ont pris le temps de participer à l'évènement "Hand in Hand" ("main dans la main" en français) pour les victimes des ouragans Harvey et Irma.

