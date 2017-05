Brad Pitt sur l'alcool, son divorce et la garde de ses enfants : "On ne peut pas aimer sans perdre"

Heureusement, ils sont en meilleurs termes qu'ils l'étaient l'automne dernier.

C'est dû en partie, selon Brad, au fait qu'Angelina et lui ont décidé de gérer leur divorce avec "soin et délicatesse" dans l'intérêt de leurs enfants. "Cela fait beaucoup de choses à leur dire parce qu'ils comprennent l'avenir, ils comprennent l'instant immédiat et pourquoi on en est arrivés à ce point, et cela fait remonter beaucoup de problèmes ultérieurs dont on n'avait jamais parlé. Alors, le but, c'est d'en sortir plus forts et de devenir des gens meilleurs. Il n'y a pas d'autre solution."

Après sa séparation, Brad s'est réfugié chez un ami à Santa Monica, en Californie, car vivre seul à son domicile dans les collines d'Hollywood était "très triste", a-t-il déclaré. Mais au bout d'un mois et demi, Brad a décidé qu'il était temps de s'en aller. "J'étais dehors un matin, à 5h30, et un camion de surveillance est arrivé. Ils ne savaient pas que je me cachais derrière un mur, mais il était là... C'est une longue histoire... mais bref, ça devait être un camion envoyé par un magazine people, parce qu'ils ont piraté l'ordi de mon ami. C'est dingue ce qu'ils sont prêts à faire de nos jours... Je suis devenu un peu parano là-bas. J'ai décidé qu'il était temps de partir et de rentrer chez moi."