Les organisateurs du Festival Fyre attaqués en justice pour 100 millions de dollars

"Aussi incroyable que soient ces îles, l'infrastructure pour un festival de cette ampleur devait être construite de A à Z. Alors on a décidé d'essayer de construire une ville. On a installé l'eau et un système pour les eaux usées, fait venir une ambulance de New York et affrété des avions 737 pour faire venir les gens de Miami, à raison de 12 vols par jour. On croyait qu'on était prêts, et là, tout le monde a débarqué", explique le communiqué posté sur le site du Festival Fyre samedi.

"Les accusés ont sciemment menti sur les logements et la sécurité du festival, tout en continuant de promouvoir l'événement et de vendre des places", explique la plainte. "Le plus troublant, c'est que M. McFarland et M. Artkins ont commencé à appeler les artistes et célébrités avant le festival pour les prévenir de ne pas faire le déplacement, reconnaissant le fait que le festival était outrageusement sous-équipé et qu'il était dangereux pour quiconque d'y assister."

Ce recours collectif entamé au nom de tous ceux qui ont acheté une place pour le festival et des participants du festival ont attaqué Ja Rule et McFarland et affirmé qu'ils savaient "depuis des mois que le festival était dangereusement sous-équipé" et que le traiteur et les logements sur l'île Fyre Cay des Exumas aux Bahamas n'étaient toujours pas en place le mois dernier. Apparemment, les entrepreneurs engagés sur place n'avaient pas été payés et refusaient de travailler.

Selon les documents obtenus par E! News, la plainte explique que "le manque de nourriture, d'eau, d'abris et de soins médicaux adéquats ont créé une situation dangereuse qui a paniqué les participants, vu qu'ils se sont soudainement retrouvés sur une île reculée sans vivres. Cette situation était plus proche de « Hunger Games » ou « Sa Majesté des mouches » que de Coachella". Les participants qui ont payé des milliers de dollars pour loger dans des chambres luxueuses, croiser des stars et assister à des concerts de grands artistes, comme on leur avait promis, se sont retrouvés avec des tentes de style réfugiés et des sandwichs au fromage, entourés d'animaux sauvages.

