Gala du Met 2017 : le tapis rouge !

L'autre coprésident star du gala du Met de cette année, Pharrell Williams , est venu habillé de sa tenue habituelle fétiche : un jean et un blouson en cuir avec des boutons et ornements Comme des Garçons. Mais c'est sa femme, Helen Lasichanh , dans une création rouge volumineuse et architecturale sublime dont Rei Kawakubo serait fière, qui a vraiment attiré l'attention des photographes.

La coprésidente vedette de l'événement Katy Perry portait une tenue Maison Margiela "Artisanal" conçue par John Galliano . Le manteau de laine brodé et la robe en mousseline de soie de l'interprète de "Chained to the Rhythm" avaient déjà fait se retourner les gens sur son passage. Mais c'est de son voile en tulle et soie rouges et de son attitude discrète que les gens vont parler des jours durant.

Lors du premier lundi de ce mois de mai, de grandes stars et des designers estimés ont monté les marches du Costume Institute au Metropolitan Museum of Art pour la plus grande soirée du monde de la mode : le gala du Met.

