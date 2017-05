Ciara a accouché ! La chanteuse et Russell Wilson sont parents d'une petite fille

"On sent ce que c'est de «ne faire qu'un» et c'est génial. C'est un sentiment incomparable."

"Être marié, il n'y a pas mieux. Ça change la vie, et on sent la différence entre sortir avec quelqu'un, être fiancé, et être marié", nous a-t-elle expliqué.

À l'époque, la chanteuse a écrit : "Pour cet anniversaire spécial, j'ai reçu une abondance d'amour de la part de mes amis et de ma famille... et je suis heureuse de partager avec vous un de plus grands cadeaux que Dieu puisse me faire."

Ciara vient d'accoucher de son premier enfant avec son mari Russell Wilson . La fière maman a posté le message suivant sur Instagram vendredi pour annoncer la naissance de sa fille : "Chère Sienna Princess Wilson. La vague peut être grande, tu seras toujours le calme dans la tempête. On t'aime. Bisous, maman et papa. 19h03, 3,54 kilos". Et E! News a appris que toute la famille se portait bien.

