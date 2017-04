Johnny Depp accuse ses ex-managers pour ses 40 millions de dollars de dette : "C’est mon argent"

L'acteur américain a attaqué en justice The Management Group en janvier leur réclamant 25 millions de dollars, pour fraude et négligence. Il accuse également la société, basée à Los Angeles et dirigée par les frères Joel et Rob Mandel , d'avoir oublié de remplir sa feuille d'imposition à temps et d'avoir ôté ses prêts à taux élevés. Johnny Depp avance que TMG l'a conduit à être endetté de plus de 40 millions de dollars. En retour, les anciens managers de l'acteur l'attaquent en justice et estiment que son train de vie dispendieux est la cause de ses déboires financiers. "Johnny Depp a un train de vie ultra extravagant qui peut aller jusqu'à plus de 2 millions de dollars par mois, ce qu'il ne peut tout simplement pas se permettre", explique par écrit Michael Kump , l'avocat des frères Mandel, dans sa plainte. "Depp, et Depp seul, est entièrement responsable de ses déboires financiers aujourd'hui."

