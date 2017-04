Abigail Breslin n’a pas dénoncé son viol : "J’étais en couple avec mon violeur"

La jeune actrice a ensuite fait part des conséquences de ce traumatisme et de sa façon d'y faire face aujourd'hui. "On a découvert que je souffrais du SSPT [syndrome de stress post-traumatique, ndlr] il y a un an et demi. J'ai fait beaucoup de progrès depuis cet événement, mais je ne dirais pas que c'est quelque chose qui ne me pose plus problème. J'ai encore des flash-back, je fais encore des cauchemars, je sursaute encore quand quelqu'un me touche et que je ne m'y attends pas, même si c'est mon meilleur ami qui me tape sur l'épaule."

Abigail a ajouté : "Ensuite, j'étais en couple avec mon violeur et j'avais peur qu'on ne me croie pas. J'avais également peur que si ma plainte n'aboutissait pas, il le découvre et me fasse encore plus de mal. Enfin, je savais combien ma famille et mes amis seraient blessés en l'apprenant et je ne voulais pas leur faire vivre ça."

Peu de temps après avoir posté un message sur les statistiques du faible nombre de viols qui sont finalement déclarés et du nombre encore plus restreint d'arrestations et de condamnations, l'actrice a expliqué pourquoi elle est restée silencieuse pendant si longtemps.

