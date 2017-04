Les photos de la saison 7 de Game of Thrones sont enfin arrivées, et ça valait le coup d'attendre

Après la révélation ratée de la date du premier épisode de la nouvelle saison, au cours de laquelle HBO a littéralement fait regarder de la glace fondre à ses fans, la chaîne a enfin dévoilé la première bande-annonce de la saison 7, qui ne comportera que sept épisodes au lieu des dix habituels. On y voit Jon Snow ( Kit Harington ), Daenerys et Cersei déambuler dans les couloirs de leurs royaumes respectifs avant de s'asseoir sur leur trône. On nous rappelle que la petite guerre autour du trône de fer n'est rien, tandis que Cersei expire et que son souffle devient visible dans l'air hivernal. Tandis que la caméra se retire, apparaît la pupille bleue du Night King, qui se moque de savoir qui siège sur le trône.

Si la saison 7 de Game of Thrones ne débutera pas avant le 16 juillet aux États-Unis, HBO vient de diffuser les premières photos très attendues de cette mini-saison. Et faites-nous confiance quand on vous dit que vous ne serez pas déçus. Tous vos personnages préférés sont là y compris la Reine Folle Cersei Lannister ( Lena Heady ) assise sur son trône, avec son frère/amant Jaime Lannister ( Nikolaj Coster-Waldau ) en train de monter la garde, Sansa Stark ( Sophie Turner ) et Littlefinger ( Aidan Gillen ), qui ont l'air très suspects dans le Nord, et Khalessi ( Emilia Clarke ), qui a l'air plus féroce que jamais. Lyanna Mormont, la petite star de la saison 6 ( Bella Ramsey ) apparaît également parmi ces 15 images dans toute sa splendeur ! Pour découvrir vos personnages préférés en action, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre nouvelle galerie.

