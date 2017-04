Le prince Harry révèle pourquoi il a fini par évoquer son deuil après la mort de Lady Di

"Cela fait 20 ans que notre mère est décédée, et il est temps de reconnaître son impact positif au Royaume-Uni et à travers le monde avec une statue permanente", ont expliqué William et Harry dans un communiqué de presse publié par le palais de Kensington. "Notre mère a touché de nombreuses personnes. Nous espérons que la statue aidera tous ceux qui viendront la voir lors de son inauguration. Nous espérons qu'elle aura lieu avant la fin de l'année 2017."

"Quand on entend tant d'histoires de tant de gens et qu'on se sent concerné, alors c'est normal de parler de ses propres expériences", a ajouté Harry.

"J'ai partagé comme tout le monde durant cette campagne", a-t-il expliqué aux journalistes. "Et après de nombreuses années à entendre des histoires de vétérans et de leurs familles, et plus particulièrement pendant cette campagne, où William, Catherine et moi avons écouté des histoires déchirantes sur leurs expériences et sur leurs angoisses, j'ai trouvé que de partager mon expérience était la bonne décision, afin d'encourager, je l'espère, d'autres personnes à se dévoiler et mettre un terme définitif à cette stigmatisation, et pour qu'ils se confient plus facilement sur leur expérience. Donc, je n'ai fait que donner un coup de main."

Lady Di est décédée dans un accident de voiture à Paris à 36 ans en 1997. Harry avait 12 ans à l'époque. Le prince, désormais âgé de 32 ans, a récemment expliqué au cours d'une interview vérité sur un podcast publié par The Telegraph qu'il avait bloqué ses émotions suite à la mort de sa mère et "avait sûrement dû être au bord de la dépression nerveuse à plusieurs reprises" au fil des ans à cause de sa peine. Après que son grand frère, le Prince William , a réussi à le convaincre de se faire aider, il a fini par consulter un psychologue.

