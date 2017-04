Kate Beckinsale a demandé Rob Lowe en mariage à 13 ans, et il a dit "oui" !

Mais ne soyez pas trop triste pour Kate, elle ne manque pas d'admirateurs non plus. En 2012, Niall Horan de One Direction a eu l'occasion de rencontrer celle qui le faisait fantasmer plus jeune avant de tweeter que l'actrice d'Underworld - Blood Wars était une "femme charmante". L'année suivante, le chanteur avait fait part de son attirance pour l'actrice expliquant à Spin 1038 : "Oh, mon Dieu ! Kate Beckinsale, épousez-moi, s'il vous plaît !"

L'actrice britannique n'a pas pu s'empêcher de se moquer de la jeune fille qu'elle était et d'être dure avec la réponse de l'acteur de 53 ans à l'époque. "SOIT j'étais vraiment pathétique à 13 ans avec beaucoup de temps libre", a-t-elle écrit, "SOIT Rob Lowe envoyait toutes sortes de demandes en mariage via une carte postale de lui-même et signait de son nom de famille ET en dessinant une bite au lieu d'utiliser un timbre."

L'actrice de 43 ans était en train de fouiller dans ses affaires "chez sa mère" quand elle a découvert une carte postale signée du beau gosse des années 80. On peut y lire le message suivant : "Chère Kate, oui, je vais t'épouser. À bientôt, Rob Lowe xxxxxx." Kate Beckinsale ne se souvenait pas d'avoir écrit à la star de St. Elmo's Fire, mais elle est peut-être entrée en contact avec lui via son magazine préféré. La carte postale venait "d'une série de quatre cartes" de Just Seventeen, salué comme "le magazine hebdomadaire le plus intelligent des jeunes anglaises".

