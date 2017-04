Beyoncé a fêté Pâques en famille, mais qu'ont fait les autres stars ?

Bien entendu, les jeunes femmes présentes étaient très stylées. Beyoncé était ultra-rayonnante avec son fourreau blanc aux manches retombant sur les épaules qui mettait en valeur son ventre rond. Elle a complété sa robe de sandales dorées à talons compensés. La chanteuse s'était fait des tresses ornées de perles dorées. Si on suit les conseils mode de Beyoncé (comme on le fait toujours), on dirait que le printemps a officiellement démarré !

En début de journée, la maman de Beyoncé, Tina Knowles , qui portait un haut à rayures et un jean noir, a posté une photo où on la voit entre sa fille rayonnante de 35 ans et Kelly Rowland , ex-membre de Destiny's Child , qui avait opté pour un débardeur vert pastel et un jean blanc déchiré.

