Billie Lourd fait une apparition surprise à la célébration Star Wars en l'honneur de Carrie Fisher

"Elle était brillante, et elle nous manque. Elle sera toujours la princesse qui a pris les commandes sans jamais reculer. Elle était toujours prête à aider quand on se mettait dans le pétrin. On l'aimera à jamais."

"Il y a peu de gens comme elle", a dit le créateur de la franchise. "Elle était unique. Pour ce rôle, c'était parfait, car elle pouvait tenir bon face à des hommes. Elle porte une robe dans toute la série, mais elle était la plus coriace d'entre eux. C'est pour ça que Carrie a pu jouer ce rôle. C'était un rôle dur à jouer, et elle y est arrivée magnifiquement. Et ça montre son niveau de talent. Et en même temps, elle était si sympa. Elle motivait tout le groupe."

L'actrice a partagé les trois plus grandes leçons que Fisher lui a apprises, la première faisant référence au discours "Mon seul espoir" de la princesse Leia de La Guerre des étoiles. "Deuxièmement, elle m'a appris que si la vie n'est pas drôle, elle est juste vraie, et c'est inacceptable", a dit l'actrice de Scream Queens. "Et enfin, elle m'a appris par son propre exemple, qu'une personne vraiment évoluée est, paradoxalement, la personne la plus forte et la plus vulnérable de la pièce. Et c'était elle. C'est Leia."

May the Force be with you. #SWCO #StarWars40th pic.twitter.com/10zZ4TXqpQ

Lourd portait une robe sur mesure Tom Ford qui rendait hommage à la princesse Leia. "Ma mère disait toujours qu'elle ne savait pas où finissait la princesse Leia et où commençait Carrie Fisher. Elle est passée d'actrice inconnue, fille de Debbie Reynolds et Eddie Fisher, à la princesse Leia...", a-t-elle dit. "Elle était imparfaite de bien des façons, mais ses imperfections et sa volonté d'en parler sont ce qui la rendait encore plus parfaite. Ma mère, comme Leia, n'avait jamais peur de dire ce qu'elle pensait et de dire des choses susceptibles de mettre les gens mal à l'aise, mais pas moi et pas vous. C'est pour ça qu'elle vous aimait, car vous l'acceptiez tout entière."

