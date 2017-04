Charlie Murphy meurt : l'acteur, comique et frère d'Eddie Murphy avait 57 ans

"On vient de perdre l'un des frères les plus réels et les plus drôles de tous les temps", a écrit Chris Rock . "Charlie Murphy Repose en paix."

"Je suis sorti de méditation et j'ai appris qu'un de mes amis et une de mes plus grandes idoles de comédie était décédé", a tweeté Russell Simmons . "Bon sang je t'adorais Charlie Murphy."

A post shared by George ???? Lopez (@georgelopez) on Apr 12, 2017 at 10:31am PDT

"Voilà un texto que Charlie nous a envoyé lors d'une émission récente @comedygetdown @realdlhughley @cedtheentertainer. « Super de vous avoir vus et d'avoir vécu la magie hier soir. Super spectacle, mes frères !!!! »" a écrit George en ajoutant : "J'ai le cœur brisé par le décès de notre frère Charlie. Dans les relations, il ne faut jamais laisser de non-dits, lors de nos conversations avant et après les spectacles, on s'est tous dit et on a dit à Charlie ce qu'on ressentait ! Gardez sa famille dans vos pensées et dans vos prières et gardez une place pour Charlie dans votre cœur #Chingon I love you Charlie. #CHARLIEMURPHY."

A post shared by Neal Brennan (@nealbrennan) on Apr 12, 2017 at 11:07am PDT

Charlie était aussi la star d'émissions comme Are We There Yet?, Black Jesus, et plus récemment, de la série de Starz Power. Il est aussi connu pour ses one-man-shows, et il a fait une tournée l'an dernier avec Eddie Griffin , D. L. Hughley , George Lopez et Cedric the Entertainer .

"Nos cœurs sont lourds de la perte aujourd'hui de notre fils, frère, père, oncle et ami Charlie", sa famille a-t-elle déclaré dans un communiqué à E! News. "Charlie apportait à notre famille amour et rire, et il ne se passera pas un jour sans que sa présence nous manque. Merci pour l'effusion de condoléances et de prières. Nous vous prions de bien vouloir respecter notre vie privée en cette période de grande perte pour nous tous."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕