Les stars de Gilmore Girls Lauren Graham et Alexis Bledel ont des avis mitigés sur la fin et la suite de la série

"On a adoré le succès de la série, bien évidemment, les fans ont adoré la qualité du travail, la série a répondu à leurs attentes", a-t-il déclaré. "La pire chose au monde, c'est d'attendre deux ans pour que sa série préférée revienne et d'être déçu du résultat, mais ils ont assuré et ont offert aux gens ce qu'ils attendaient le plus, et on a parlé de la possibilité de faire encore cela."

Lauren Graham et Alexis Bledel se sont exprimées sur la fin très attendue du reboot de Gilmore Girls orchestré par Netflix devant les membres de l'académie de la télé lors d'un gala organisé par Deadline dimanche pour les prétendants aux prochains Emmy Awards, et on dirait qu'elles étaient du même avis que beaucoup de fans.

