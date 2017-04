Comment Alex Rodriguez continue de conquérir le cœur de Jennifer Lopez

"C'est une femme vraiment, vraiment incroyable. L'un des êtres humains les plus intelligents que j'aie rencontrés et aussi une maman incroyable", s'est extasié Alex, récemment invité sur le plateau de l'émission The View. "Elle aime les choses simples. C'est une personne très, très terre à terre. Elle adore la famille. Elle est géniale avec sa sœur, avec sa mère."

Il y a près d'un mois, on apprenait que la célèbre chanteuse et l'adonis du base-ball étaient en couple et, maintenant, tout semble indiquer qu'ils ne voient personne d'autre.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕