Brad Pitt est tout sourire lors d'une apparition surprise à l'avant-première de Lost City of Z

Une deuxième source a ajouté : "Pendant la production et le tournage, et pendant le voyage de presse récent d'Angelina, Brad est allé au Cambodge secrètement pour passer du temps avec les enfants. Ils étaient avec Angelina environ 75 % du temps pendant que Brad était dans le pays, et ils partagaient leur temps entre Brad et elle."

Le profil bas de Pitt pourrait aussi être dû à ses voyages secrets au Cambodge , puisque Jolie et ses enfants y vivent provisoirement pour le nouveau film de l'actrice et réalisatrice, First They Killed My Father. Une source a confirmé à E! News que Pitt était au Cambodge "la plupart du temps, sauf quand cela était en conflit avec son propre planning de tournage".

L'acteur de 53 ans a surpris tout le monde en allant à l'avant-première de The Lost city of Z au cinéma Arclight Hollywood. Pitt, qui semblait nettement plus mince, était producteur sur le film, qui a été fait par le biais de sa société, Plan B Entertainment. Il y avait aussi sur le tapis rouge les stars du film Charlie Hunnam et Robert Pattinson .

