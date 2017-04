Man Down de Shia LaBeouf fait trois entrées, remportant 26 $ au Royaume-Uni

Par exemple, Older than America avec Bradley Cooper a remporté 29 $ en 2012 lors du relancement après sa première sortie en 2008. Pareillement, The Benefactor, un film de 2016 avec Richard Gere (ainsi que Theo James et Dakota Fanning ), a remporté 31 $ en tout.

Ces dix dernières années, on a vu plusieurs flops au Royaume-Uni, et même si les chiffres ne sont pas aussi mauvais que pour Man Down, c'est quand même pas terrible.

Malheureusement, Man Down — dans lequel on retrouve Kate Mara , Gary Oldman et Jai Courtney — n'a pas eu de bons chiffres aux États-Unis non plus. Après sa diffusion limitée aux États-Unis, il a remporté 454 490 $.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕